Trapas německé policie. Do kolony k Scholzovi se dostala nepovolaná osoba

Na incident upozornila AP. Zástupce veřejnosti se dostal do VIP konvoje a nakonec i do bezprostřední blízkosti kancléře Olafa Scholze, jehož dokonce objal, zatímco se státník chystal nastoupit do letadla na frankfurtském letišti. Bild v pátek informoval, že bodyguardi si až poté uvědomili svou chybu a muže vypátrali.

Kancelář předsedy vlády potvrdila, že k incidentu došlo ve středu, když se Scholz vracel z oslav 25. výročí vzniku Evropské centrální banky (ECB). Policie spustila vyšetřování události.