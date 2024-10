Trump o Rogana fantazíroval o životě na Marsu. Harrisovou podpořila Beyoncé

Trump například v podcastu Joe Rogan Experience prohlásil, že k probíhající válce na Ukrajině, která trvá už déle než dva roky, by nedošlo, kdyby byl prezidentem. Postěžoval si také na průběh jediné televizní debaty s protikandidátkou Harrisovou. Moderátoři podle něj neověřovali dostatečně její výroky.

Exprezident, který by v případě letošního vítězství už nemohl za čtyři roky znovu kandidovat, protože by šlo o jeho třetí období v Bílém domě, v pořadu řekl, že pokud zvítězí, jde o jeho poslední volby. "Pokud zvítězím, budou to moje poslední volby. Myslím, že to dlužím téhle zemi. Musíme mít férové volby," uvedl podle webu NBC News, který podotkl, že republikánský kandidát neobjasnil, zdali by kandidoval znovu v případě porážky.

Trump také opakoval tvrzení o "ukradených" volbách v roce 2020, v nichž prohrál se současným prezidentem Joem Bidenem. Rovněž bránil své předchozí angažmá v roli hlavy státu. "Byl jsem opakem diktátora," poznamenal.

Bývalý prezident pak řekl Roganovi, že se dozvěděl spoustu věcí o UFO. "Není důvod si myslet, že na Marsu a všech těch planetách není život," nechal se slyšet. "Na Marsu jsme měli sondy a rovery, nemyslím si, že je tam život," reagoval moderátor. "Možná to je život, o kterém nevíme," dodal Trump.

Kamalu Harrisovou v pátek podpořila americká popová hvězda Beyoncé, když kandidátku Demokratů uvedla na pódium během shromáždění v texaském Houstonu. Zpěvačka předtím pronesla vášnivý projev, informovala stanice CBS.

Beyoncé zmínila, že Texas může sehrát klíčovou roli při změně kurzu budoucnosti Spojených států. Přítomné občany vyzvala k tomu, aby šli k volbám. "Jsme součástí něčeho většího, musíme volit," prohlásila.

"Nejsem tady jako celebrita, ani jako politička. Jsem tady jako matka. Matka, které záleží na tom, v jakém světě budou žít její děti a děti jejích dětí. Ve světě, kde máme svobodu rozhodovat o našich tělech," vzkázala zpěvačka.