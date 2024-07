Trump v Bílém domě pro Zelenského nebude důvodem k jásání. Je ale ochotný spolupracovat

K možnému nástupu Trumpa se už několikrát vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Doufám, že pokud Američané zvolí prezidenta Trumpa, tak se politika vůči Ukrajině nezmění,“ uvedl už v únoru během rozhovoru s Bretem Baierem z americké stanice Fox.

Zelenského „pozitivní interakce“ s Trumpem proběhly ještě předtím, než ruský prezident Vladimir Putin uvrhl Ukrajinu na více než dva roky do válečného konfliktu. „Teď všichni čekají na listopad. Američané čekají na listopad. V Evropě, na Blízkém východě, v Tichomoří, celý svět čeká na listopad. A popravdě řečeno, Putin čeká na listopad,“ dodal ukrajinský lídr.

Trump letos v dubnu řekl, že plánuje tlačit na Ukrajinu, aby uzavřela mírovou dohodu s Ruskem. „Jeho představy o ukončení války jsem neměl možnost s ním detailně probrat a prodiskutovat. Pokud budu mít takovou příležitost, s radostí si je vyslechnu a pak můžeme o tématu diskutovat,“ reagoval Zelenskyj podle americké stanice CNN.

Jak připomněl server Politico, Trump už loni v září prohlašoval, že dokáže ukončit válku na Ukrajině „hned první den v úřadu“. Zelenskyj opáčil, že pokud Trump přijede do Kyjeva, za 24 minut mu vysvětlí, že „tuto válku nemůže zvládnout“.

Ukrajinský prezident Trumpa v reakci na jeho ostrá prohlášení pozval na návštěvu své země. „Respektuji prezidenta Zelenského, ale myslím si, že v této době by nebylo vhodné jet na Ukrajinu,“ odmítl ho republikánský kandidát. Dále uvedl, že vztahy s Ukrajinou má nyní na starosti administrativa Joea Bidena a on by nechtěl vyvolat střet zájmů.

Prezident Zelenskyj také varoval, že pokud Rusko porazí Ukrajinu, zaútočí na země NATO, takže do konfliktu v Evropě budou zataženi i američtí vojáci. Zopakoval, že jeho země je závislá na americké vojenské pomoci, proti které je Trump a mnozí opoziční republikáni.