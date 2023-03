Trumpova kauza se dnes projednávat nebude, informuje CNN

Bývalý americký prezident Donald Trump působí, jako by si neuvědomoval závažnost svých možných právních problémů, napsal web The New York Times (NYT) s odvoláním na lidi, kteří s ním tráví čas. Trumpovi podle amerických médií bezprostředně hrozí obžaloba související s platbou za mlčenlivost pornohvězdy Stormy Daniels.