PŮVODNÍ ZPRÁVA | Trumpovo zvolení může vést k obchodní válce, shodnou se experti pro EZ

Pro budoucí podobu americké ekonomické politiky není až tak důležitý prezident jako administrativa, kterou vytvoří. „Přímo jako osoba určitě ne. Ale je potřeba si být vědom toho, že Trump je protekcionista, ukázal to již během svého prvního mandátu, a v tomto duchu budu tvořit svou administrativu. A ta samozřejmě důležitá je,“ uvedl Kaniok pro EuroZprávy.cz.

Žídek pak zdůraznil jeho politický vliv. „Prezident v USA má na ekonomiku podstatný vliv. Pochopitelně jsou některá rozhodnutí vázaná na Kongres, který má poměrně široké pravomoci, které zahrnují kontrolu federálních daní a výdajů. Mimo stojí i měnová politika, kterou provádí FED a která je na politické reprezentaci nezávislá, ale i ona se může dostat pod politický tlak,“ shrnul pro EuroZprávy.cz.

Obchodní válka může nastat

Kaniok varoval, že v případě zvolení Trumpa může nastat obchodní válka mezi USA a Evropskou unií. „Ano, myslím si, že to je velmi reálné, protože Trump bude chtít ukázat rozhodnost a ‚svaly‘, tj. něco ve smyslu ochrany americké ekonomiky, zejména například v automobilovém průmyslu, na EU určitě zkusí,“ přiblížil.

Totéž si myslí Žídek. „Myslím, že taková situace může nastat velmi snadno. V roce 2018 Trump uvalil cla na evropskou ocel a hliník. EU byla zaskočena a ve snaze spor urovnat neuvalila odvetná opatření v plné výši zavedených cel,“ nastínil. „Trump však místo hledání kompromisu začal vyhrožovat cly na dovoz automobilů z EU. K tomu nakonec nedošlo, ale EU se z těchto Trumpových kroků poučila. Z mého pohledu si Trump neuvědomuje, kdo je spojenec a koho může i někdy potřebovat,“ dodal Žídek.

Washington ale v tomto ohledu nepůjde proti slabému soupeři, právě naopak. „Na druhou stranu, EU – zde myšlena hlavně Evropská komise, protože tohle je její pravomoc, je podle všeho připravená a rozhodně nebude jen rány přijímat,“ doplnil Kaniok. EU může na Trumpovy kroky reagovat různě. „V prvé řadě vzájemnými ochrannými opatřeními, to znamená především cla a tarify na zboží z druhé strany. EU může samozřejmě reagovat také regulacemi, v tomhle je velmi produktivní,“ podotkl.

USA a EU by si ale vzájemně neměly být nepřáteli. „Na druhou stranu – podle mého názoru by takový konflikt neměl dlouhé trvání, protože v zájmu obou stran je se dohodnout a spíše spolupracovat ve vztahu k Číně. Ta oba aktéry ohrožuje mnohem více,“ upozornil Kaniok. Především ale obchodní válkou utrpí transatlantické vztahy. „Jakýkoliv konflikt, byť by se dojednal ke kompromisu, je určitě nezlepší a nelze čekat, že pro Trumpa bude EU, potažmo Evropa, klíčový objekt zájmu a že na EU bude nahlížet s nějakými sympatiemi,“ poznamenal.

Trump má podle Kanioka na Evropu jasný názor. „Spíše se mně jeví, že Trump Evropou pohrdá, má ji za slabou a neschopnou. V jeho pojetí správy veřejných věcí prostě nemá unijní hyperkonsensuální rozhodovací systém místo pro respekt,“ míní expert.

Jak obchodní válka bude probíhat?

Podle Žídka takováto obchodní válka probíhá v podobě vzájemných odvetných opatření. „Donald Trump mluví o zavedení plošných cel na všechny importy bez ohledu na to, jestli jde o spojence či nepřátele. Původně mluvil o 10 % a teď zmiňuje 20 % a na čínské zboží 60 %,“ pokračoval.

Bývalý prezident explicitně mluví i o automobilovém průmyslu. „USA jsou pro německé automobilky největší trh z pohledu hodnoty exportu. Mimo to si Trump stěžuje i na antimonopolní vyšetřování amerických technologických gigantů v EU,“ dodal.

EU v případě zavedení takových cel bude nepochybně reagovat. „Již v tuto chvíli se chystají potenciální evropská odvetná opatření vůči USA, pokud dojde k zavedení takových cel. Evropští představitelé mluví o ‚rychlé a tvrdé reakci‘ na zavedení cel s cílem přinutit Trumpa okamžitě vyjednávat s EU,“ upřesnil Žídek – na připravenosti EU se tak shodne s Kaniokem.

Varoval před důsledky takové politiky. „Takové kroky mohou snadno vyústit do politiky oko za oko. Jako určitá možnost se jeví obchodní spojenectví mezi EU a USA proti Číně, což by mohlo otupit opatření vůči EU,“ doplnil.

Negativní vliv na vzájemné vztahy

Obchodní válka sice není válka v pravém slova smyslu, přesto může mít výrazné dopady na vztahy mezi EU a USA. „Již předchozí Trumpovo prezidentství mělo negativní vliv na vzájemné vztahy. Závažný problém je také to, že evropská ekonomika je v současnosti ve výrazně horší stavu, než byla v době jeho prvního prezidentství,“ upozornil Žídek.

Celní opatření ze strany USA by tak měla výrazně negativní vliv na evropské ekonomiky. „Pokud by byl navíc tvrdě zasažen německý automobilový průmysl, tak bude skrz dodavatelské řetězce zasažena prakticky celá EU. Mimo to by zavedená cla vedla k růstu cen, což by dělalo starosti i centrálním bankéřům,“ pokračoval.

Podle něj je Česká republika pro USA relativně malý obchodní partner, ale „pokud se započtou i re-exporty například před Německo, tak bude mít případná obchodní válka přímý vliv i na českou produkci“.

Světové hospodářství má s americkým protekcionismem špatné zkušenosti historicky. „Jako velmi negativní je vnímám zejména Smoot-Hawleyho celní sazebník, který v roce 1930 rozpoutal všeobecný protekcionismus. Jednotlivé země se snažily chránit domácí trhy a provádět tzv politiku ožebrač svého souseda. V důsledku se měli všichni hůře a došlo k poklesu světového obchodu na jednu třetinu!“ zdůraznil Žídek.

Posléze dodal, že do jisté míry přišlo i ponaučení. „Od té doby se zdálo, že se USA i další země poučily a protekcionismus neuplatňovaly,“ podotkl.

Jiný případ pro zahraniční investory

Žídek vysvětlil, že chráněný americký domácí trh může být pro zahraniční investory „paradoxně zajímavější“. „Respektive celní bariéry mohou firmy přinutit, aby přesunuly svoje výroby na půdu USA a tím, se celním opatřením vyhnuly. Což je jedna s dalších evropských obav, protože podobná situace již nastala s Bidenovým Zákonem o snížení inflace,“ popsal.

Nakonec ale v delším časovém období ochrana domácího trhu a snížený konkurenční tlak vedou k neefektivitě a slabšímu hospodářskému růstu. „Negativní vliv má na produktivitu práce, která v posledním období roste málo v USA i Evropě.“

Obě oblasti potřebují pravý opak obchodní války. „Obě oblasti by tak potřebovaly spíše se ekonomicky více provázat a zvýšit míru konkurence na domácích trzích, k tomu však vývoj v tuto chvíli nesměřuje – bez ohledu na to, kdo volby v USA vyhraje,“ uzavřel Žídek.