Turbulence na palubě letadla do Honolulu vážně zranily 11 lidí

Zpravodajský web Hawaii News Now uvedl, že letadlo z Phoenixu nejspíš prolétlo bouřkou a někteří nepřipoutaní pasažéři utrpěli zranění, když vylétli ze sedadel.

Letadlo přistálo v neděli dopoledne místního času (v neděli pozdě večer SEČ) v Honolulu. U přistávací dráhy už v té chvíli čekaly sanitky a hasičské vozy, protože dispečeři měli zprávy o zraněných. Turbulencí letoun prolétl asi 30 minut před přistáním.

Zdravotníci ošetřili celkem 36 lidí, z nichž většina měla pohmožděniny, řezné rány nebo oděrky. U 11 lidí jsou zranění vážná, skončili v nemocnici.

"Vyletěla a narazila do stropu," citoval server Hawaii News Now jednu z cestujících Kaylee Reyesovou, jejíž matka se nestačila včas připoutat. Letadlo se podle ní dostalo do turbulencí náhle a bez varování.

Na palubě bylo 278 cestujících a deset členů posádky. "Několik cestujících a členů posádky dostalo na letišti ošetření kvůli lehkým zraněním, další byli převezeni do místních nemocnic," uvedla letecká společnost na twitteru.

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care.