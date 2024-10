Průzkum uvádí, že 49 % dotázaných podporuje uzavření příměří, zatímco proti je jen 33 % a 18 % si není jistých. Mír do jednoho roku by podle výsledků průzkumu chtělo dosáhnout až 63 % respondentů. Některé regiony, podle studie ExtremeScan, jsou dokonce více nakloněny ukončení války než tradiční protestní centra jako Moskva nebo Petrohrad.

Průzkum také ukazuje, že ochota Rusů bojovat klesá. Mezi únorem 2023 a zářím 2024 se zvýšil počet těch, kteří nejsou ochotni jít do války, o 9 %. Počet lidí, kteří by v případě mobilizace byli ochotni bojovat, se snížil o 10 procentních bodů.

Největší ochotu k další mobilizaci projevují muži ve věku 50 až 60 let, zatímco mezi mladšími lidmi ve věku 18-24 let je pouze 6,6 % ochotných jít do války, pokud by byli povoláni.

Kromě toho polovina Rusů uvedla, že by si přála zlepšení vztahů se Západem, zatímco 63 % podporuje uzavření mírové smlouvy s Ukrajinou na základě vzájemných ústupků. 85 % respondentů by také uvítalo, kdyby se vláda více zaměřila na vnitřní sociální a ekonomické problémy.

Výzkum byl proveden prostřednictvím telefonických rozhovorů v září 2024 na vzorku 800 osob s chybovostí 3,45 %. ExtremeScan provedl další průzkumy v různých regionech, každý na vzorku 500 osob.