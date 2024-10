Zemi ohrožuje extrémní sluneční erupce. Může napáchat masivní škody

Podle vědců se k Zemi blíží masivní geomagnetická bouře. Sluneční skvrna AR3842, jež představuje rostoucí oblast silných magnetických polí na povrchu Slunce, začala expandovat a vyprodukovala jednu z největších erupcí za posledních pět let. Fyzikové to označují velmi intenzivní výbuch, který může mít závažné důsledky pro naši planetu. Uvedl web LADbible.

NASA Solar Dynamics Observatory podle mlive.com zachytila nejsilnější sluneční erupci současného cyklu slunečních skvrn, která byla ohodnocena na úroveň X9,0. Čím vyšší číslo, tím větší intenzitu sluneční erupce, a právě tato událost potvrzuje, že Slunce je v aktivním období. Je také zajímavé, že 1. října jsme zaznamenali erupci X7,2, což naznačuje, že v krátkém časovém úseku dochází k několika silným výbuchům.

Podle webu Live Science se očekává, že geomagnetická bouře bude mít značný dopad na každodenní život na Zemi. O víkendu by mohly nastat výpadky rádiového vysílání a hrozí také vážné škody na satelitech. Tyto problémy by mohly vést k poruchám v některých GPS systémech, což by mohlo narušit navigaci a další služby závislé na satelitním signálu.

Extrémní sluneční erupce může mít závažné důsledky, včetně ohrožení kosmických lodí a závad na elektrických sítích. Na druhou stranu však tato událost přinese zajímavou podívanou na noční obloze.

Sluneční bouře mohou vyvolat vznik polárních září i v jižnějších oblastech, než je obvyklé. Datum 4. října je klíčové pro možnost výskytu polární záře, která by mohla být viditelná dnes a v pátek večer. Největší energie má zasáhnout Zemi právě v pátek večer. Předpovědi geomagnetických bouří jsou však obvykle krátkodobé a nemusí zahrnovat energii z aktuálně nejsilnější sluneční erupce X9.0, která nastala dnes.

Očekává se, že lidé v Německu a Polsku budou mít nejlepší příležitost k pozorování, ale šance na spatření polární záře mají také Češi.