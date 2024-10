Biden řekl, jestli se Blízký východ může vyhnout totální válce

„Nevěřím, že dojde k totální válce. Myslím, že se jí můžeme vyhnout,“ řekl Biden na dotaz, jak si je jistý, že se podaří zabránit takovému rozsahu konfliktu na Blízkém východě. Ujistil také, že Spojené státy budou nadále podporovat Izrael.

Několik hodin předtím potvrdil, že probíhala diskuse o možných izraelských útocích na íránská ropná naleziště jako odvetu za raketový útok Teheránu na Izrael. Připomněl však, že tuto možnost ještě ve středu nepodporoval, jak uvedla agentura Reuters.

„Diskutujeme o tom. Myslím, že by to bylo málo… tak jako tak,“ odpověděl Biden na dotaz, zda podporuje izraelský úder na íránská ropná zařízení. Nejmenovaný představitel USA pak uvedl, že Izrael se podle Washingtonu zatím nerozhodl, jakou formu bude mít jeho odveta na íránský útok.

Írán provedl v úterý večer rozsáhlý raketový útok na Izrael. Podle zpráv se izraelské protivzdušné obraně podařilo zneškodnit většinu z 180 balistických raket.

Tento masivní útok byl podle Teheránu odplatou za zabití několika vůdců a velitelů proíránských militantních skupin, včetně libanonského Hizballáhu, palestinského Hamásu a íránských Revolučních gard.

Předseda výboru americké Sněmovny reprezentantů pro zahraniční záležitosti Michael McCaul ve čtvrtek apeloval na prezidenta Bidena, aby urychlil dodávky zbraní do Izraele. Uvedl, že by to mělo zahrnovat i bomby, které USA několik měsíců zadržují kvůli obavám z porušování lidských práv, jak informovala agentura TASR.

McCaul ve svém dopise Bidenovi, o kterém referovala agentura Reuters, uvedl, že má informace o více než deseti prodejích zbraní Izraeli, které čekají na schválení již přes čtyři měsíce. Vyzval prezidenta, aby tento proces urychlil.

Republikáni již několik měsíců tlačí na Bidena, aby zrušil své květnové rozhodnutí, kdy USA pozastavily dodávku 1800 bomb o hmotnosti 907 kilogramů a 1700 bomb o hmotnosti 226 kilogramů. Obavy z jejich použití v hustě osídlených oblastech pásma Gazy byly hlavním důvodem této pauzy.

Podle agentury Reuters má jedna 907kilogramová bomba potenciál prorazit hrubý beton a způsobit velký výbuch.

McCaul dopis zaslal v kontextu mezinárodních obav, že by na Blízkém východě mohla vypuknout rozsáhlá válka. Tato situace vyvolala ve Washingtonu nové výzvy, aby Bidenova administrativa poskytla Izraeli ještě větší podporu.

Izrael již téměř rok vede boj proti palestinskému militantnímu hnutí Hamás v pásmu Gazy. Tento týden také posílil své síly v jižním Libanonu, kde se zaměřuje na íránem podporovaný Hizballáh. Izraelská armáda v posledních dvou týdnech podnikala intenzivní letecké útoky na pozice libanonských militantů a pokračovala v nich i ve čtvrtek.

„Všichni bychom si přáli, aby Izrael tyto velké bomby nepotřeboval, ale z operačního hlediska jsou nezbytné, protože nepřátelé Izraele, včetně Hamásu a Hizballáhu, záměrně používají hluboko zakopané podzemní bunkry a tunely,“ uvedl McCaul. Podle něj by měl Biden okamžitě zajistit dodávku těchto zbraní Izraeli.