Turci začali rozhodovat o osudu Erdogana, vyzyvatelem je Kilicdaroglu

Hlasování začalo v osm hodin ráno místního času a potrvá do 17:00. Další čtyři hodiny pak platí embargo pro média týkající se zveřejňování průběžných výsledků. Pokud žádný z kandidátů na prezidenta nezíská přes 50 procent hlasů, bude se konat druhé kole za čtrnáct dní, tedy v neděli 28. května.

Podle AP se devětašedesátiletému Erdoganovi poprvé za 20 let ve veřejných funkcí stává, že začínají volby ve chvíli, kdy ztrácí na svého hlavního vyzyvatele, ačkoliv jen mírně. Úřadující prezident usiluje o dalších pět let v úřadu, zatímco o pět let starší Kilicdaroglu, kandidát opozičních stran, slibuje, že s ním se Turecko vydá po demokratičtější cestě.

Voleb se může zúčastnit přes 64 milionů lidí, včetně více než 3 milionů voličů žijících v zahraničí. Volební účast je v Turecku tradičně vysoká.