Ukrajina nemůže zvítězit, Maďarsko ji podporovat nebude a nechce, řekl Orbán

"Největším problémem je, že strategie, se kterou se Brusel postavil k této válce, selhala," řekl maďarský premiér. Podle něj Evropská unie povzbudila Ukrajinu, aby zahájila otevřenou válku a dala na to finanční prostředky i vojenské vybavení.

"Dokud existoval reálný scénář, že Ukrajina může vyhrát, fungovala jistá strategie. Nicméně Ukrajinci nemohou na frontě zvítězit - a to uznává každý vojenský stratég," konstatoval Orbán s poznámkou, že nyní je trapné uznat, že předchozí strategie nefunguje.

Maďarsko se k Ukrajině vyjadřuje kriticky již delší dobu. Orbán v září prohlásil, že je potřeba zodpovědět některé "velmi dlouhé a složité otázky", než bude moci Evropská unie zahájit rozhovory o členství s Ukrajinou.

Podle serveru Politico řekl, že se EU musí rozhodnout, zda může "vážně uvažovat" o členství země, která je v současnosti ve válce. "Nevíme, jak velké je území této země, protože válka stále probíhá, nevíme, jak velká je její populace, když utíkají," řekl Orbán.

"Přijmout zemi do EU bez znalosti jejích parametrů , to by bylo bezprecedentní," dodal. Podle agentury TASR Orbán také uvedl, že s přijetím nové země do Evropské unie musí souhlasit všechny členské země.

Dodal, že zatím se mu nezdá, že by pro takový krok hlasovali i maďarští poslanci. "S těmito ambiciózními plány bych byl opatrný," varoval Orbán v pravidelném rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth Radio.

I v létě přešel do ostré kritiky Ukrajiny a Evropské unie. Podle něj je blok na konci sil, a navíc dluží peníze Budapešti. Podle serveru index.hu zpochybnil ukrajinskou suverenitu s tím, že nyní Kyjev funguje jen díky penězům ze Západu.

"Suverenita Ukrajiny je prakticky pryč, protože není schopná financovat vlastní civilní operace. Dnes udržují Ukrajinu při životě a v chodu pouze západní peníze. Otázkou nyní je, jak dlouho Evropa tuto válku vydrží," pokračoval.

Kritizoval rovněž přístup Spojených států. "Američané mohou přijít se spoustou peněz, aby se válce vyhnuli. Evropská unie to nedokáže, může generovat peníze pouze tím, že požádá členské státy," poznamenal.

"Evropská unie žádá o prostředky na válku na Ukrajině, a přitom dluží peníze Maďarsku. Je na hranici svých možností. Členské státy se více zabývají vlastní domácí politikou a ekonomickými dopady války," dodal Orbán.

Podle něj existovaly na začátku války pouze dvě možnosti. "Ukrajinci mohli konflikt lokalizovat, jako to udělala například Angela Merkelová, a nedovolit, aby se válka rozšířila. Západ však podle ní šel do války jen napůl srdce, protože na Ukrajinu neposlal vojáky, ale peníze a zbraně. Západní vojáci by za Doněck neumírali."