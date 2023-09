Ukrajinská armáda se probila přes ruské linie na jihu Ukrajiny, tvrdí generál

"Na levém křídle (u obce Verbove) jsme dosáhli průlomu a postupujeme dál," uvedl ukrajinský generál Olexandr Tarnavskij pro televizi CNN. Zároveň uznal, že postup armády je pomalejší než Ukrajina doufala. "Není to tak rychle, jak jsme čekali," uvedl.

Ukrajinské ozbrojené síly mezitím ohlásily úspěchy v ofenzivě ve směru na pobřežní města Melitopol a Berďansk. Americký Institut pro studium války (ISW) navíc tvrdí, že ukrajinská obrněná vozidla operují za poslední linií ruské obranné vrstvy v západní části Záporožské oblasti. Podle ISW ukrajinské ozbrojené síly prorážejí tuto obrannou linii, nelze ale potvrdit, zda ji zcela prolomili.

Server Ukrajinska pravda uvedl, že se se ruským jednotkám, které se v současnosti brání v západní části Záporožské oblasti, nepodařilo od poloviny srpna zabránit ukrajinským jednotkám v postupu.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) označuje situaci na frontě za důležitý milník v tři a půl měsíce trvající ukrajinské protiofenzívě, jejímž cílem je rozdělit pozice ruské okupační armády na dvě části.

Kyjev v srpnu ohlásil strategické vítězství, když se mu podařilo zpět dobýt obec Robotyne na jihu Ukrajiny. Podle Tarnavského by však pro Ukrajinu představovalo velký průlom dobytí města Tokmak, které leží asi 20 kilometrů od frontové linie. To by ukrajinským silám umožnilo zatlačit směrem k okupovanému městu Melitopol a anektovanému Krymskému poloostrovu.

Tarnavskij přitom nesouhlasí s tvrzeními, že přicházející zima by mohla Ukrajince zpomalit. " Počasí může být vážnou překážkou při postupu, ale vzhledem k tomu, jak se hýbeme vpřed většinou bez vozidel, si nemyslím, že by výrazně ovlivnilo protiútok," uvedl.

Podle předsedy sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil Marka Milleyho má totiž ukrajinská armáda na svou protiofenzívu 30 až 45 dní, než se počasí zhorší a začne bránit dalším operacím. Milley poznamenal, že Ukrajinci postupují pomaleji, než se očekávalo, ale těžké boje stále pokračují.

Milley pro BBC zdůraznil, že je příliš brzy na to, aby se dalo říct, zda protiofenzíva Kyjeva selhala. Podle něj Ukrajina postupuje vytrvale skrze ruské obranné linie a konflikt je dlouhý, pomalý a těžký s mnoha ztrátami, což bylo ale očekávané.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům ve čtvrtek ve Washingtonu řekl, že Ukrajina svou protiofenzívu tuto zimu nezastaví a vyjádřil naději, že Kyjevu se podaří využít slabiny Ruska. Uznal, že nadcházející období bude složité, ale připomněl, že Ukrajina "má zkušenosti z loňského roku" .

Ukrajinský prezident konstatoval, že není expertem na armádu, ale podle jeho názoru by měl ruský prezident Vladimir Putin invazi zastavit, protože "přišel o spoustu lidí, o profesionální armádu. Jsou mrtví."

Tarnavskij také přiblížil způsob, jakým se na jihu Ukrajiny v současnosti vedou boje. "Ani nepřítel a ani my v současnosti nepoužíváme velké formace – roty, prapory nebo brigády. Využíváme útočné čety, skupiny 10 až 15 mužů," řekl.