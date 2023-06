Ukrajinská prokuratura obvinila několik Rusů kvůli deportaci 48 sirotků z Chersonu

Dokumenty obžaloby mluví o 48 dětech, které byly v září a říjnu loňského roku násilně přemístěny z dětského domova v Chersonu do Moskvy a na okupovaný Krym. Údajně šlo o děti ve věku od jednoho do čtyř let.

Ukrajinská prokuratura jejich současné umístění nezná. „Nebyla to jednodenní deportace. Čtyřicet osm dětí, které byly v dětském domově v Chersonské oblasti, bylo násilně přemístěno, deportováno. Nevíme, jak se tyto děti mají, v jakých podmínkách jsou drženy a jaký je jejich osud,“ uvedla vedoucí oddělení ochrany dětí prokuratury Julija Usenko.

„Možná byly nelegálně adoptovány ruskými občany nebo odvezeny do ruských institucí,“ dodala. Jména podezřelých jsou v dokumentech redigována, ale předpokládá se, že děti byly umístěny do Ruska. Soudní proces může proběhnout v nepřítomnosti obžalovaných.

Pokud se obvinění prokážou, tak se dotyční dopustili porušení Ženevských konvencí a na základě ukrajinských zákonů mohou dostat trest až 12 let odnětí svobody. Prokuratura obvinění vznesla po širším vyšetřování Mezinárodního trestního tribunálu (ICC).

Ten vydal 17. března tohoto roku zatykač na Putina a Lvovovou-Bělovovou. Důvodem jsou právě únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. Západní státy včetně Česka i Ukrajina krok ICC označily za historický a přivítaly ho.

Rusko jurisdikci ICC neuznává. Kreml uvedl, že zatykač nemá právní základ. Únosy dětí z Ukrajiny do Ruska označuje Lvovová-Bělovová za humanitární činnost. Stíhání bude mít podle odborníků pro Putina v dohledné době jen omezené důsledky.

„Zločiny byly údajně na ukrajinském okupovaném území páchány nejpozději od 24. února 2022. Existují opodstatněné důvody domnívat se, že prezident Putin za ně osobně nese odpovědnost,“ stojí v prohlášení soudu, který týmiž slovy okomentoval i zatykač vydaný na Lvovovou-Bělovovou.

Hlavní prokurátor ICC Karim Khan řekl, že z ukrajinského území byly do ruských sirotčinců a dětských domovů odvezeny stovky dětí. „Domníváme se, že mnoho z nich bylo poté předáno k adopci v Rusku,“ dodal Khan.