Ukrajinský vpád do Kurské oblasti? Zelenského varovali, on ale trvá na svém

Mezi přední odpůrce ofenzívy se postavil velitel ukrajinské 80. letecké útočné brigády Emil Iškulov. „Nechápeme, proč velitelé, kteří mají mezi personálem nezpochybnitelnou autoritu, mají za sebou vítězné boje a zkušenosti z velké války, jsou v nemilosti nejvyššího vedení ozbrojených sil,“ prohlásil podle serveru Politico. Ten byl v červenci odvolán.

Podle ukrajinských médií bylo důvodem odvolání to, že „se postavil proti úkolu, který neodpovídal síle brigády“. Iškulov totiž odmítl splnit rozkaz o invazi do Kurské oblasti, protože by jeho brigáda mohla být na ruském území příliš exponovaná a počet obětí mohl prudce vzrůst.

Zelenskyj ale stále opakuje, že ukrajinský vpád do Kurské oblasti „donutil Rusko přesměrovat některé zdroje z Ukrajiny na obranu v Rusku“. Na jeho slova v analýze upozornil Institut pro studium války (ISW).

Podle ukrajinského prezidenta aktivita v Kurské oblasti způsobuje, že ruští okupanti na území Ukrajiny používají daleko méně dělostřelectva. „Například můžeme vidět, že počet střel použitých v Donbasu, v Pokrovsku, před kurskou operací byl 1 ku 12. To znamená, že v Donbasu bylo použito více střel. Dnes je to 1 ku 2,5,“ vyčíslil.

„Ukrajina přenáší válku na ruské území, a to jak údery v Rusku, tak probíhajícím vpádem do Kurské oblasti, aby oslabila ruskou domácí podporu války,“ řekl Zelenskyj.

Podle Politica by ale ukrajinské síly kvůli operaci v Kurské oblasti mohly utrpět „demoralizující zvrat“. Rusům se totiž stále daří na východní ukrajinské frontě a postupují u klíčového města Pokrovsk.

„Ruské síly pokračují ve významném taktickém postupu jihovýchodně od Pokrovska, důležitého logistického uzlu ležícího na křižovatce některých nejdůležitějších železničních zásobovacích tras Ukrajiny,“ informoval ISW.

Zelenskyj připomněl, že se situace v Doněcké oblasti u Pokrovska „normalizuje“. „V posledních týdnech se situace v doněckém směru, pokud mluvíme o Pokrovsku, mírně zlepšila,“ sdělil.

Souhlasí s ním vrchní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj, podle kterého byl důležitý moment překvapení. „Vlastně je zajímavé, že všichni zajatí vojáci říkali, že jim bylo řečeno, že je pravděpodobné, že zaútočíme, ale oni ani jejich velitelé tomu nevěřili. Většina z nich byli branci z Uralu nebo z okolí Moskvy,“ přiblížil.

Jak upozornil americký list New York Times, ukrajinské síly v Kurské oblasti nyní čelí těžkému rozhodnutí. Ruské jednotky totiž zahájily silnou protiofenzívu a ohrožují schopnost Ukrajiny udržet území, jichž se zmocnila. Mezi oběma stranami navíc probíhá výměna silného leteckého ostřelování, které poškozuje mimo jiné kritickou ukrajinskou infrastrukturu a civilní objekty.

Ukrajinský postup se minimálně za poslední týden výrazně zpomalil, protože Rusové vyslali do protiútoku minimálně třicet tisíc vojáků. Některé ruské jednotky se dokonce zmocnily zpět území, které Ukrajina od 6. srpna dobyla.