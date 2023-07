Unilever i po zařazení na seznam sponzorů války hájí setrvání v Rusku

O přidání společnosti na seznam informoval šéf ukrajinské Národní agentury pro prevenci korupce Oleksandr Novikov. Firma podle něj v rámci daňových odvodů přispěla stovkami milionů do ruského rozpočtu. Organizace Moral Rating Agency (MRA) dospěla k částce 579 milionů liber.

"Unilever nemůže vystupovat proti válce a zároveň napomáhat Putinovu válečnému stroji," zdůraznil Novikov. "Unilever musí Rusko opustit nyní, nebo si historie bude pamatovat jeho spoluúčast v této válce," dodal.

Britská firma pro BBC uvedla, že chápe výzvy k opuštění Ruska. Zároveň podotkla, že se nesnaží chránit své podnikání v zemi, jejíž vojáci na konci loňského února napadli sousední Ukrajinu. "Pro firmy, které jsou v zemi významně fyzicky přítomny, však není odchod jednoduchý," konstatovala.

Podnik, který má v Rusku zhruba tři tisíce zaměstnanců, argumentuje také tím, že v případě odchodu by si jeho produkty přivlastnil ruský stát. Přesto se prý hledá cesta k prodeji, která by "zabránila potenciálně dalšímu prospěchu ruského státu a která by ochránila naše lidi".

Unilever působí také v České republice, mezi jeho značky patří například Algida, Dove, Hellmann's, Knorr, Savo nebo Signal. Společnost dříve slíbila, že zastaví import svých výrobků do Ruska. V nabídce chtěla nechat jen základní potraviny a hygienu vyrobenou přímo v zemi.