USA shodily z letadel první humanitární pomoc do Pásma Gazy

Tři letadla typu C-130 amerického letectva se účastnila humanitární operace, jejímž cílem bylo "poskytnout pomoc civilistům postiženým probíhajícím konfliktem."

Podle stanice CNN bylo do palestinské enklávy shozeno 66 balíků, které obsahovaly 38 000 dávek potravinové pomoci.

Americký prezident Joe Biden avizoval tuto operaci ještě v pátek - den poté, co během rozdávání humanitární pomoci Palestincům v Gaze přišlo o život více než 100 lidí.

Izrael tvrdí, že mnoho obětí čtvrtečního incidentu bylo ušlapáno v tlačenici. Zároveň přiznal, že izraelští vojáci stříleli na některé lidi v davu, kteří se k nim nebezpečně přiblížili.

Biden také uvedl, že přísun pomoci do Pásma Gazy není dostatečný. Washington podle něj udělá vše, co je v jeho silách, aby se do Gazy dostalo více potřebné pomoci.

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby v pátek upřesnil, že USA plánují provést několik kol shazování pomoci, které budou trvat několik týdnů.

Bílý dům, americké ministerstvo zahraničních věcí a Pentagon již několik měsíců uvažovaly o možnosti poskytování humanitární pomoci do Gazy ze vzduchu.

Tento krok však odkládaly z obav, že tato metoda je neefektivní, nedokáže zajistit, aby se pomoc dostala k civilistům v nouzi, a nemůže nahradit dodávky pomoci po zemi.

Čtvrteční incident v Gaze však zřejmě přiměl Bidena, aby schválil tento typ poskytování pomoci, uvedla agentura AP.