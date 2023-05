Čtyřměsíční období určené k přeškolení Ukrajinců představuje výrazně zkrácenou dobu oproti předchozím stanoviskům Pentagonu týkajícím se nutné doby pro osvojení komplexní západní letecké technologie.

Dokument byl vypracován na základě pobytu dvou ukrajinských vojenských pilotů na letecké základně USAF v Arizoně. Tito piloti předtím nabývali zkušenosti s letouny sovětského původu, konkrétně s typy MiG-29 a Su-27, avšak neměli žádné předchozí zkušenosti s F-16 ani předchozí výcvik na tomto typu letounu. Na základně byli stručně seznámeni se stíhačkou F-16 a následně jim byla nabídnuta příležitost "vyzkoušet si" tuto techniku na leteckém simulátoru. Ukrajinští piloti tak prostřednictvím virtuální reality v simulátoru absolvovali devět misí a celkově nalétali 11,5 hodin.

Čtyři zkušení američtí piloti, kteří působili jako instruktoři, provedli hodnocení činnosti ukrajinských pilotů. Dospěli k závěru, že ukrajinští piloti jsou schopni se úspěšně vypořádat s náročnými manévry, včetně přistání s vypnutým motorem a útoků s parametry zadávanými během letu, a to i bez předchozího výcviku na F-16 a pouze po jednorázovém předvedení.

Podle instruktorů měli ukrajinští piloti největší problémy se složitou avionikou F-16, která zobrazuje údaje v angličtině. Tato situace představovala výzvu, avšak po dvou týdnech bylo zřetelně pozorovatelné "výrazné zlepšení" jazykových schopností obou pilotů. Navíc se ukázalo, že ukrajinští piloti nebyli zvyklí na létání ve formacích s více letadly, protože jejich výcvik stále vycházel z taktiky sovětské éry.

Navzdory těmto nedostatkům zpráva dochází k závěru, že „vzhledem k současným dovednostem, které piloti ukrajinského letectva prokázali... čtyři měsíce jsou realistickým harmonogramem výcviku“.

Podle zprávy Yahoo News mohou tyto závěry vést ke zvýšenému tlaku na západní spojence Ukrajiny, zejména na samotné Američany, kteří dosud odmítali poskytnout moderní stíhačky Kyjevu. Jedním z důvodů byla obava, že piloti by nedokázali dostatečně rychle zvládnout výcvik na těchto komplexních letounech a nestihli by tak zasáhnout do současného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

V únoru představitel ministerstva obrany Colin Kahl informoval výbor Kongresu pro ozbrojené síly, že výcvik ukrajinských pilotů pro létání na F-16 by trval až rok a půl a byl by extrémně nákladný. Média informovala, že Kahl nyní odchází z Pentagonu.