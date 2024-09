USS Pennsylvania je děsivá. Brzy ji ale předčí americké jaderné ponorky bez potřeby tankovat

Pennsylvania je součástí třídy ponorek s jaderných ponorek Ohio, která zahrnuje celkem čtrnáct podmořských monster s balistickými raketami (SSBN) a čtyři ponorky s řízenými střelami (SSGN). Takzvané ponorky Trident jsou schopné nést až 24 jaderných balistických střel UGM-133 Trident II, a zároveň fungují na jaderný pohon.

Na vodu byla Pennsylvania spuštěna roku 1988 a v roce 2014 dokončila rekordní 140denní hlídku, čímž se zapsala do historie amerického námořnictva. „Hlídka USS Pennsylvania ‚Gold‘ je výjimečným příkladem flexibility a schopností balistických raketových ponorek třídy Ohio. Vždy jsme počítali s tím, že tato hlídka bude delší než obvykle, a vysoce schopná posádka to dokázala,“ shrnul kapitán námořnictva Mark VanYe.

„Strategická odstrašující hlídka SSBN je nejdůležitějším úkolem jednotky v rámci ponorkových sil a je životně důležitá pro obranu našeho národa. Posádka Pennsylvania 'Gold' byla v první linii odstrašení, prováděla kritické mise od okamžiku, kdy loď vyplouvala na vodu, až do návratu domů a já nemohu být pyšnější na to, co dokázali,“ dodal velitel ponorkových sil USA v Tichomoří Philip Sawyer.

Právě schopnost USS Pennsylvania jsou klíčové, co se amerických kapacit jaderného zastrašení týká. Ponorka zvládne vypálit raketu i pod hladinou. Posádka se tak nemusí obávat, že by se musela kvůli odpalu vynořit; zůstává tak nedetekována.

Co je ale pro nepřátele ještě děsivější, jsou kapacity americké ponorkové armády. Každá ze čtrnácti ponorek SSBN má kapacitu pro zničení několika velkoměst, řada z nich se kvůli tomu ani nemusí vynořit.

Ponorky třídy Ohio nabízejí americké obraně výraznou výhodu – ve chvíli, kdy dojde ke zničení pozemních odpalovacích zařízení, pod vodou se budou nacházet kovová monstra, připravená k úderu po celém světě.

Jaderné ponorky amerického námořnictva patří do jaderné triády USA. Vedle nich do ní zapadají strategické bombardéry amerického letectva a mezikontinentální balistické rakety. Dohromady SSBN nesou až polovinu aktivních amerických strategických termonukleárních hlavic.

Postupem času i ponorky třídy Ohio budou nahrazeny, první z nich Pentagon stáhne roku 2029. Od roku 2031 budou postupně spouštěny na moře ponorky třídy Columbia s tím, že primárním strojem bude dosud nepostavená USS District of Columbia – pojmenovaná po hlavním městě USA Washingtonu D.C.

Ponorky třídy Columbia ale budou v jedné věci daleko lepší. Každé jádro bude navrženo tak, aby vydrželo po celou dobu provozu ponorky, tedy zhruba 40 let.