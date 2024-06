Útok v Bělehradě byl teroristický, naznačil ministr. Policie spustila rozsáhlou akci

Útočník v sobotu kolem 11. hodiny vystřelil z kuše na policistu, který v rámci služby dohlížel na bezpečnost izraelského velvyslanectví, přičemž ho zasáhl do krku. Strážce zákona použil v sebeobraně zbraň a útočníka zneškodnil. Zraněný policista byl při vědomí převezen do nemocnice, kde musel podstoupit operační zákrok.

Podle policie útočil konvertita k islámu, který pocházel z města Mladenovac a žil v Novém Pazaru, historickém a politickém centru bosenské muslimské menšiny v Srbsku, uvedla AFP. Vyšetřování spojuje útok s osobami podezřelými z napojení na ultrakonzervativní větev wahhábistického islámu.

Policisté podle ministra provedli domovní prohlídky či výslechy desítek lidí, u nichž není sporu o tom, že patří k "wahhábistickému extrémistickému hnutí". "Je to operace proti extrémistům a teroristům, lidem přímo zapojeným do útoku, ale i proti těm, u kterých existují náznaky, že by mohli patřit k teroristickým skupinám," uvedl Dačič na rozhlasové a televizní stanici RTS.

Šéf izraelské diplomacie Jisrael Kac v sobotu poděkoval srbským úřadům za podporu a spolupráci po pokuse o teroristický útok na velvyslanectví. "Terorismus nesmí být tolerován," napsal na sociální síti. Izraelský velvyslanec Jahel Vilan v neděli navštívil zraněného policistu v nemocnici.