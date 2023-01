V Británii pohřešují 200 nezletilých migrantů, některým je méně než 16 let

Noví zaměstnanci londýnské metropolitní policie jsou stále přijímáni bez osobních pohovorů, které by prověřily jejich motivy a hodnoty, což vyvolává obavy, že systémem proklouznou nepoctiví kandidáti. Navzdory několika skandálům tak do policejních řad vstupují noví adepti převážně na základě on-line hodnocení, nikoli osobního "grilování", od kterého bylo upuštěno během pandemie, uvedl deník The Times.