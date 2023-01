V Madridu protestovaly tisíce lidí proti vládě premiéra Sáncheze

Španělské restaurace budou muset povinně nabízet hostům možnost odnést si nesnědené jídlo s sebou domů v recyklovatelném obalu. Stanovuje to nový zákon zaměřený na boj s plýtváním potravinami, který schválila vláda, napsal list The Times. Od začátku ledna se navíc ve Španělsku začnou danit obaly na jedno použití, a prodejny proto chtějí motivovat zákazníky, aby si do obchodů nosili vlastní znovu použitelné obaly.