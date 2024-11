Plamenný projev Sáncheze na COP29: Počasí zabilo v Španělsku stovky lidí, může za to klimatická krize

Ve věku 76 let zemřela Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti a výrazná osobnost české politické scény. Podle České televize to potvrdila to bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a na sociální síti X to uvedl předseda Rady ČTK David Soukup.

Zdroj: Libor Novák