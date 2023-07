V Nanterre u Paříže pohřbili 17letého Nahela, kterého zastřelil policista při dopravní kontrole

Stovky příslušníků francouzské muslimské komunity se se smíšenými pocity úzkosti a hněvu sešly před mešitou Ibn Badis v Nanterre, aby vyjádřily svou ztrátu a smutek nad tragickou smrtí mladého Nahela, který byl zastřelen policistou během dopravní kontroly. Během dvou hodin se shromáždění odehrálo v atmosféře smutku a solidarity, přičemž komunita se snažila vyjádřit svou podporu a soustrast rodině zemřelého, uvedl server The New York Times.

Francouzský policistav úterý zastřelil sedmnáctiletého mladíka, protože neměl řidičák. Foto: reprofoto NBC

Nahel měl rád motorky a rap. Vyrůstal v Nanterre na sídlišti Pablo-Picasso, nedaleko pařížské obchodní čtvrti La Défense. Jeho život byl poznamenán drobnými konflikty se zákonem.

"Nahel byl pohodový kluk. Dobře, udělal pár přestupků, ale v jaké realitě je tohle důvod, aby ho zabili?" řekla novinářům 65letá Saliha, která žije ve stejné čtvrti.

Během čtvrtečního pochodu za památku Nahela se účastníci vyslovili proti údajné nespravedlivosti francouzské policie a dalších bezpečnostních složek vůči mladým lidem s africkými kořeny. Rodina zesnulého mladíka pocházela z Alžírska, což dodalo protestu zvláštní význam.

"Nahel je syn nás všech," uvedli další demonstranti na protestní akci, která se nakonec zvrhla v násilnosti.

Zlomená Nahelova matka Mounia ho popsala jako svého nejlepšího kamaráda, který byl pro ni vším. Jeho smrt ale nevyčítá celé policii. "Nemám to za zlé policii, mám to za zlé jedné osobě - té, která vzala život mému synovi," řekla.

Pro osmapadesátiletého Ahmeda Djamaie to je známý příběh. Policie lhala, řekl, v narážce na první zprávy médií, že mladý muž narazil do policistů. Prošlo by jim to, nebýt toho, kdyby se neobjevilo inkriminované video, které se stalo virálním. "Vláda vždy chrání policii, stát ve státě," řekl pro The New York TImes.

Napětí je tak vysoké, že prezident Emmanuel Macron oznámil, že odloží státní návštěvu Německa, která měla začít v neděli. Během čtvrté páteční noci zmatků, násilí a rabování bylo zatčeno více než 1300 lidí.

"Když Arab zemře rukou policie bez videa, to je konec příběhu," řekl Taha Bouhafs, aktivista, který spolupracuje s Nahelovou rodinou, aby na střelbu upozornil. Řekl, že je v kontaktu s odbory a organizacemi pro lidská práva v naději, že koncem tohoto měsíce zorganizuje generální stávku proti rasismu a policejnímu násilí.

Z příliš častých nadávek byl cítit hněv. "Jmenuji se Usamah," řekl jeden mladý muž, "takže můj učitel na střední škole samozřejmě žertoval, že jsem bin Ládin. Myslel si, že je to vtipné."

Ve Francii dochází u lidí k rezignaci. Být arabem nebo černochem, dokonce i s francouzským pasem, znamená cítit se jako druhořadí lidé.

V Nanterre bylo zjevné vzájemné nepochopení a napětí mezi francouzským státem a mnoha občany, kteří pevně věří, že jejich protesty jsou oprávněné, vzhledem k policejnímu násilí, které se domnívají, že je namířeno proti znevýhodněným skupinám. Tato atmosféra nedůvěry a frustrace byla silně patrná.

„Nahel mi pomohl vynést můj nákup nahoru a já mu dala drobné,“ řekla zdravotní sestra Thérèse Lorto. „Doručoval pizzy. Udělal nějaké hloupé pubertální věci. Ale policie, ta je plná nenávisti. Je příliš snadné zabít a dostat se z toho."

V posledních dnech se ve Francii rozšířily nepokoje. Podle ministerstva vnitra bylo od úterý zadrženo 1311 osob. Během této doby došlo k zapálení přibližně 1350 vozidel a 234 budov bylo poškozeno ohněm nebo jiným způsobem.

Osud mladého Nahela rezonuje i za hranicemi Francie, zejména v Alžírsku. Alžírský ministr zahraničí vyjádřil znepokojení v souvislosti s jeho smrtí při policejním zásahu a zdůraznil, že Francie má povinnost chránit lidi jako Nahel.

Nahel zemřel v úterý ráno, krátce poté, co byl zastaven policií při řízení vozidla. Když odmítl poslechnout výzvu policistů a pokusil se znovu odjet, jeden z nich z bezprostřední blízkosti vystřelil. Mladý muž následkem zranění krátce nato zemřel. Video zachycující střelbu se rychle šířilo prostřednictvím sociálních médií a zasáhlo Francouze hluboce do jejich nitra.