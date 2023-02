V Turecku zasahují týmy z 36 zemí, uvedl turecký ministr zahraničí

Severoatlantická aliance dnes uvedla, že do oblasti postižené zemětřesením vyslalo své týmy přes 20 členských a partnerských zemí, a to včetně Řecka, Švédska či Finska, se kterými má Ankara napjaté vztahy. Mezi týmy ze zahraničí jsou i čeští záchranáři a hasiči.

Podle šéfa turecké diplomacie je na místě přes 3000 záchranářů z 36 zemí. NATO dnes uvedlo, že členské a partnerské země do oblasti vyslaly zhruba 1400 lidí. Podle NATO na místě zasahuje také přes 50.000 příslušníků tureckých záchranných a bezpečnostních složek.

Podle pondělního prohlášení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana slíbilo zemi pomoc 45 států.

V některých případech je pomoc ještě na cestě. Spojené státy oznámily, že vysílají do Turecka dva své týmy se zhruba 160 členy. Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová dnes uvedla, že Španělsko vysílá do oblasti svou letadlovou loď a 500 vojáků. Dvě letadla se záchranářskými družstvy odstartovala v pondělí večer, ale kvůli intenzivnímu provozu a jiným problémům nemohla přistát na letišti v Adaně, které je nejbližší oblasti, kterou nejvíce postihlo zemětřesení. To v Sýrii a Turecku způsobilo zřícení stovek budov a tisíce mrtvých.