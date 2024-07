Válka na Ukrajině: Objevily se nové výpočty ruských ztrát na Ukrajině, která vlastní čísla tají

Zjištění serveru Kyiv Independent hovoří o tom, že dosud ve válce na Ukrajině zemřelo, bylo zraněno nebo zajato asi 462 až 728 tisíc ruských vojáků. Uvedl to s odvoláním na server Economist a uniklý dokument z amerického ministerstva obrany.

Že jsou boje mezi ruskou a ukrajinskou armádou mimořádně brutální, potvrdil americký list New York Times už na konci června. Toho času Rusko mělo ztrácet až tisícovku vojáků denně. „Navzdory ztrátám však Rusko měsíčně nabírá 25 000 až 30 000 nových vojáků – zhruba tolik, kolik jich opouští bojiště,“ napsaly NY Times s odkazem na americké představitele.

Pokud se tato čísla potvrdí, bude patrné, že ruská technika „mlýnku na maso“ ještě zdaleka neskončila. Ztráty jsou ale kritické i na ukrajinské straně. „Prezident Putin a Moskva se letos na jaře skutečně snažili dosáhnout velkých úspěchů, prolomit frontovou linii. Pokusili se o to a neuspěli. Dosáhli velmi malých zisků a platí za to velmi vysokou cenu,“ poznamenal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Nejintenzivnější ztráty měli Rusové utrpět během květnového náporu v Charkovské oblasti. „Ruské ztráty v květnu činily v průměru 1200 denně, byly nejvyšší za celou válku,“ vyčíslila britská vojenská rozvědka.

Podle informací NY Times od začátku války byla zraněna nebo zabita až 2 % všech ruských mužů ve věku od 20 do 50 let. „Od února 2022, kdy Putin zahájil invazi v plném rozsahu, bylo zabito nebo zraněno nejméně 350 000 ruských vojáků,“ uvedl americký ministr obrany Lloyd Austin. Britské odhady mluví až o půl milionu zraněných nebo zabitých Rusů.

Za tak brutálními ztrátami stojí mnoho faktorů moderní války, jedním z nich je velké užití bezpilotních letounů. Ty dokážou spolehlivě zaměřit, případně zlikvidovat nepřítele bez toho, aniž by byl ohrožen život vlastního vojáka.

Ukrajinská strana odhady svých obětí dlouhodobě tají, stejně tak ruská. Ukrajinci podle slov prezidenta Volodymyra Zelenského měli do letošního února přijít zhruba o 31 tisíc mužů. Toto číslo se ale jeví krajně nespolehlivé – a to už vzhledem k tomu, že by Rusové v opravdu brutální válce ztráceli až desetinásobek personálu.