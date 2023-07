Kromě jiného měla být zasažena i budova ukrajinské bezpečnostní služby (SBU). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj z útoku obvinil Rusy. „Uděláme vše pro to, aby Rusko bylo plně potrestáno za agresi a teror vůči našemu lidu. Ti parchanti se budou zodpovídat. Uděláme vše pro spravedlnost,“ napsal na telegramu .

Guvernér Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak prohlásil, že mezi zraněnými jsou dvě děti ve věku 14 a 17 let. „Jsou v domácím ošetření,“ dodal. Upřesnil, že žádné oběti na životech hlášené nejsou.

„Budova SBU se terčem ruského útoku stala již potřetí,“ podotkl starosta Dnipra Boris Filatov. „Obě budovy byly z velké části prázdné, obytná budova byla nedávno dokončena a jednotky byly dány do prodeje.“

Včera zřejmě Ukrajinci zaútočili pro změnu na ruské území. Výbuchy oznámil gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Golubev. „Kyjevský režim provedl teroristický útok na obytnou infrastrukturu ve městě Taganrog v Rostovské oblasti za použití protivzdušné rakety protiletadlového systému S-200, která byla přestavěna na údernou verzi,“ shrnul na telegramu .

K obětem na životech zřejmě nedošlo. „Na scéně pracuje 60 záchranářů a 17 kusů vybavení. Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo při útoku zraněno 14 lidí, sedm z nich bylo hospitalizováno,“ informovala RIA Novosti.

Mezitím během pátečního dopoledne v ukrajinské Oděse zemřel v budově odborového svazu jeden člověk. Měl zde explodovat granát. „Policie zjišťuje okolnosti výbuchu v budově odborového svazu v Oděse. Podle předběžných informací explodoval granát. V důsledku toho zemřela jedna osoba. Na místě pracují příslušné služby,“ potvrdil ukrajinský resort vnitra.

Navíc během odpoledne ukrajinské ministerstvo prostřednictvím telegramu informovalo o tom, že ruští okupanti vypalují lesy v Doněcké oblasti. „Kvůli zničení více než 6000 hektarů lesa se začala měnit hladina spodní vody. Na některých místech se začaly objevovat bažiny a hladina vody v některých jezerech začala prudce stoupat,“ napsalo.

„Hoří les, všechno hoří, dohořívá. Tam, kde se bojuje, je jen spálená země. Všechno hoří. Když to neuhasíte, tak to dohoří, a když to uděláte, stanete se terčem,“ popisoval resort slova operátorů bezpilotních letounů ukrajinské Národní gardy.