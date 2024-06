Válka na Ukrajině: Rusové tvrdí, že o víkendu dobyli další dvě obce

Nejsilnější opoziční subjekt si v nejnovějším průzkumu preferencí opět polepšil. Hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše by momentálně volila více než třetina lidí, konkrétně 34 procent. Samostatně by se do Poslanecké sněmovny dostalo jen pět stran či hnutí. Řádné parlamentní volby proběhnou v Česku na podzim příštího roku.