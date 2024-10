Vazby musí zůstat pevné jako skála. Státy musí zvýšit výdaje na obranu, prohlásil nový šéf NATO

Izrael spustil pozemní invazi do Libanonu a podle svých slov likviduje pozice militantů z Hizballáhu. Expert na Blízký východ Gokhan Bacik exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, co izraelské akce udělají se situací v regionu. Írán podle něj může zvažovat ozbrojenou podporu Hizballáhu, ale příliš se mu to nevyplatí.