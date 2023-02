Ve Finsku se má ještě v únoru hlasovat o návrhu zákona o členství v NATO

Švédsko nadále usiluje o vstup do NATO co nejdříve. Zdůraznili to dnes podle agentury Reuters švédský premiér Ulf Kristersson i ministr zahraničí skandinávské země Tobias Billström. Zatímco premiér Kristersson vyjádřil naději, že Švédsko do NATO vstoupí společně s Finskem, Billström připustil, že jde o dva národní procesy. Jeho německá kolegyně Annalena Baerbocková, která je dnes na návštěvě Švédska, se rovněž vyslovila pro společné přistoupení obou severských zemí k alianci.