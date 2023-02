Velvyslanci zemí EU se dnes opět neshodli na detailech desátého balíku sankcí

Tuzemské automobilky považují nový plán Evropské komise na snižování emisí CO2 u nově vyráběných těžkých nákladních aut do roku 2040 o 90 procent za nerealistický. Příliš ambiciózní jsou podle nich i další cíle, například požadavek na produkci pouze bezemisních městských autobusů již v roce 2030 nebo snížení emisí CO2 do tohoto roku o 45 procent. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu v dnešní tiskové zprávě.