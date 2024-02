Velvyslanec: Napadnou-li NATO, tento ruský region bude zlikvidován jako první

Rusko terorizuje sousední Ukrajinu již déle než dva roky, a během této doby se opakovaně objevily spekulace o možném útoku ze strany Vladimira Putina na jeden ze členských států NATO. Tato hrozba nebyla slyšena pouze v rámci ruských propagandistických debat, ale již někteří představitelé Kremlu sami vyslovili podobná varování. Poslanec Dumy Alexej Žuravljov nedávno navrhl přesun ruských jaderných zbraní blíže k USA a dříve mluvil o možném útoku na Polsko jako součásti "další fáze války". Píše slovenský server Topky.

Litevský velvyslanec ve Švédsku Linas Linkevicius varoval Vladimira Putina na platformě X a zdůraznil, že případný nápad napadnout NATO v regionu Baltského moře by měl pro Rusko závažné následky. Podle něj se Baltské moře stalo „vnitřním mořem NATO“ poté, co Maďarsko souhlasilo se vstupem Švédska do vojenské aliance.

Švédsko v NATO Foto: reprofoto ZDF

Poslední překážka k vstupu Švédska do NATO byla nedávno překonána, když maďarský parlament schválil ratifikaci vstupu této země. Pro vstup do NATO však bude nezbytná jednomyslná podpora všech členů aliance, a Maďarsko bylo dosud posledním, které se tomuto kroku bránilo.

Linkevicius jasně vyjádřil, jaký by mohl být Putinův očekávaný odpor v případě útoku v Baltském moři ve svém komentáři na sociální síti X. Prvním krokem by podle švédského velvyslance v Litvě byla „neutralizace“ ruské exklávy Kaliningrad. "To, co bylo kdysi považováno za falešná obvinění Ruska, že je obklíčeno NATO, se nyní stává realitou," dodal Linkevicius.

Ruská flotila má svou základnu v Kaliningradu, což je nejzápadnější region Ruské federace. Kaliningrad je od Švédska odděleno Baltským mořem, a švédský ostrov Gotland je od pobřeží Kaliningradu vzdálen téměř 300 kilometrů.