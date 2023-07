Vítězství Ruska by byla tragédie pro Ukrajinu a nebezpečí pro Evropu, řekl Stoltenberg

Zelenskyj k jednání usedl mezi tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a britským premiérem Rishim Sunakem. "Je nám ctí, že jste tu s námi, vaše odvaha je nám inspirací a je nutné, abychom nepolevili v podpoře Ukrajiny," řekl úvodem Stoltenberg.

Na dřívější společné tiskové konferenci se Zelenským prohlásil, že Ukrajina je NATO "blíže než kdy jindy". "Spojenci skutečně potvrzují, že se Ukrajina stane členem aliance, a souhlasili s odstraněním požadavku na akční plán členství," řekl podle CNN na druhý den summitu NATO.

Stoltenberg také uvedl, že "největším rizikem" by bylo, kdyby ruský prezident Vladimir Putin vyhrál válku na Ukrajině. "V Evropě probíhá plnohodnotná válka a pro spojence NATO neexistuje žádná bezriziková možnost, ale největší riziko je, pokud vyhraje prezident Putin," uvedl.

"Právě proto je důležité, aby spojenci v NATO podporovali Ukrajinu," dodal s tím, že pokud Putin zvítězí, bude to "pro Ukrajinu tragédie, ale pro nás to bude nebezpečné, učiní nás to zranitelnějšími."

Zelenskyj se setkává se státníky se dnes také setkal s několika státníky. "Dialog s Olafem Scholzem...bude smysluplný jako vždy. Očekáváme dobré zprávy ohledně ochrany životů Ukrajinců a naší obrany," uvedl ukrajinský prezident před schůzkou s německým kancléřem. Následovala schůzka s britským premiérem Rishim Sunakem.

Po ní řekl, že poděkoval britskému premiérovi za to, že podpořil touhu Ukrajiny vstoupit do NATO, i za to, že "poskytnul Ukrajině účinné bezpečnostní záruky" v období před vstupem do aliance. Dodal, že je "obzvláště vděčný" za to, že Spojené království pořádalo nedávnou konferenci o obnově Ukrajiny v Londýně a za "rozhodnutí, která byla přijata s cílem poskytnout naší zemi dlouhodobou finanční podporu, zejména přidělením zmrazených [ruských] aktiv na obnovu Ukrajiny".