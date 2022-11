"Vměšovali jsme se a budeme to dělat dál." Prigožin tvrdí, že zasahoval do voleb v USA

V odpovědi na dotaz ruského zpravodajského serveru, který na ruské sociální síti VKontakte zveřejnila tisková služba jeho cateringové společnosti Concord, Prigožin uvedl: "Vměšovali jsme se (do amerických voleb), vměšujeme se a budeme se vměšovat. Opatrně, přesně, chirurgicky a po svém, jak to umíme."

Komentář byl zveřejněn v předvečer amerických voleb do Kongresu.

"Během našich sotva znatelných operací odstraníme obě ledviny a játra najednou," řekl bez bližšího vysvětlení Prigožin.

Prigožin - často označovaný jako Putinův šéfkuchař, protože jeho cateringová společnost dostává zakázky od Kremlu - byl v USA oficiálně obviněn ze sponzorování takzvaných trollích farem, kterými se podle západních představitelů Moskva snaží ovlivňovat politiku v USA a dalších zemích.

Jak uvedla mluvčího Bílého domu Karine Jean-Pierreová, Prigožinovy komentáře "pro ně nejsou ničím novým či překvapivým". "Je dobře známo a dobře zdokumentováno, že subjekty spojené s Jevgenijem Prigožinem se snažily ovlivnit volby po celém světě, včetně Spojených států," dodala. USA se podle ní toto ruské úsilí snažily odhalit a čelit mu. Jak doplnila, snahou Ruska bylo mimo jiné podkopávat demokracii a rozsévat neshody. "Není proto divu, že se Rusko snaží vyzdvihovat své snažení a vymýšlet si příběhy o tom, jak jsou úspěšní, právě vpředvečer voleb," uzavřela.

V červenci nabídlo americké ministerstvo zahraničí odměnu až deset milionů dolarů (234 milionů korun) za informace o Prigožinovi v souvislosti s jeho "angažmá při ovlivňování amerických voleb". Obvinění se týkala voleb v roce 2016, ve kterých zvítězil republikánský kandidát Donald Trump. Kromě USA na Prigožina uvalily sankce také Británie a Evropské unie.

Jednašedesátiletý Prigožin, za sovětské éry odsouzený kriminálník, se z pouličního prodavače hotdogů přes restauratéra vypracoval díky kremelské přízni až v miliardáře. Na veřejnosti se přitom donedávna příliš neprojevoval. Více začal vystupovat až během války na Ukrajině, kdy mimo jiné otevřeně kritizoval výkony ruských generálů. V září se veřejně přiznal k založení žoldnéřské Wagnerovy skupiny, která je napojena na Kreml a působí v Sýrii, Africe a na Ukrajině. Předtím to přitom popíral.

Minulý pátek otevřel v Petrohradě centrum obranných technologií, což je podle Reuters další krok, který má zdůraznit jeho vojenské schopnosti. V neděli pak oznámil vytvoření výcvikových center pro milice v ruské Belgorodské a Kurské oblasti, které sousedí s Ukrajinou. "Jedině místní obyvatelé, nikdo jiný, znají své okolí a jsou schopni bojovat proti sabotážním a průzkumným skupinám," uvedl k tomu.

Jak napsala agentura AP, nedávno se rovněž objevil videozáznam, na kterém je vidět, jak muž připomínající Prigožina navštěvuje ruské trestanecké kolonie, aby verboval vězně do bojů na Ukrajině. Ruská média, organizace pomáhající vězňům i příbuzní zadržených o podobných aktivitách Wagnerovy skupiny informovali již dříve. Prigožin to nikdy přímo nepotvrdil, v jednom ze svých prohlášení ale uvedl, že "buď Wagnerova skupina a trestanci, nebo vaše děti" budou bojovat v první linii.

Prigožin se narodil v roce 1961 a ve svých dvaceti letech byl odsouzen do vězení na 12 let za loupeže a podvody. Odseděl si devět let a po svém propuštění se vrhl na podnikání a začal prodávat hotdogy. Později si v Petrohradě otevřel několik restaurací, což přilákalo pozornost právě i Vladimira Putina. V jedné z nich ruský prezident během svého prvního funkčního období dokonce povečeřel s tehdejší hlavou Francie Jacquesem Chirakem.

Jeho podnikání se postupně rozrůstalo a v roce 2010 se Putin zúčastnil otevření Prigožinovy továrny na výrobu školních obědů, která vznikla díky štědrým půjčkám od ruské státní banky. Jen v Moskvě jeho společnost Concord Catering získala stamilionové státní zakázky na stravování dětí ve školách. Prigožin měl rovněž několik let na starosti catering pro důležité akce v Kremlu a poskytoval také cateringové služby ruské armádě.