WHO obnoví testy antimalarika pro léčbu pacientů s koronavirem

Ghebreyesus před více než týdnem uvedl, že WHO "dočasně" zastavila testování léku na pacientech s covidem-19 a to kvůli obavám o jejich zdraví. Důvodem byla studie nedávno zveřejněná v prestižním časopise The Lancet, podle které by mohlo některým pacientům s covidem-19 uškodit.

Na dnešní pravidelné tiskové konferenci šéf organizace sdělil, že experti doporučili v pokračovat v testování všech potenciálně účinných léků proti koronaviru, tedy i hydroxychlorochinu.

"Dlužíme pacientům definitivní odpověď na to, zda lék funguje nebo ne," uvedla hlavní vědkyně WHO Soumja Svaminathanová. Dodala, že očekává výsledky klinických testů léku avifavir, kterým budou "velice brzy" experimentálně léčeni pacienti s koronavirem v ruských nemocnicích.

Prezident Trump v polovině května řekl, že hydroxychlorochin už několik týdnů sám preventivně užíval, což vyvolalo údiv a kritiku řady politiků i expertů. Trumpův lékař dnes v souvislosti s lékem uvedl, že prezident za dvoutýdenní léčby nepociťoval žádné vedlejší příznaky.

Dřívější rozhodnutí WHO zastavit testování hydroxychlorochinu přimělo několik států i firem učinit to samé. Používání léku pro léčbu infikovaných koronavirem zakázaly Francie, Itálie a Belgie, svůj výzkum přerušila i farmaceutická firma Sanofi.