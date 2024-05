WHO: V Rafahu může přestat fungovat úplně poslední nemocnice

"Pokud bude invaze pokračovat, přijdeme o poslední nemocnici v Rafahu," řekl Peeperkorn během Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě.

V neděli při leteckém útoku v Rafahu vypukl v uprchlickém táboře Tal as-Sultán v západní části Rafahu, kde se ukrývaly tisíce lidí v západní čtvrti, požár a zahynulo nejméně 45 lidí. Při útoku izraelských tanků západně od Rafahu v úterý zahynulo 21 Palestinců a desítky utrpěly zranění.

Peeperkorn uvedl, že ze tří nemocnic v Rafahu nyní funguje "sotva" jedna. Nemocnice Muhammada Júsufa Nadžára, která dříve poskytovala služby 700 dialyzovaným pacientům, již není v provozu.

Rafah byl hlavním vstupním bodem pro humanitární pomoc do Pásma Gazy před tím, než Izrael tento měsíc zintenzivnil vojenskou ofenzívu na jihu palestinské enklávy. Podle Peeperkorna mělo uzavření průchodu přímý vliv na schopnost WHO dostat zdravotnické potřeby do pásma Gazy.

"Téměř 100 procent zdravotnického materiálu, základních léků a vybavení přichází z al-Aríše (v Egyptě) přes hraniční přechod Rafah," řekl. "V současnosti je v al-Aríši 60 nákladních aut, která čekají na vstup do Gazy," dodal Peeperkorn.

Od uzavření Rafahu se WHO podařilo dostat jen tři kamiony se zdravotnickými potřebami přes průchod Kerem Šalom.