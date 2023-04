WSJ požaduje okamžité propuštění svého novináře zatčeného v Rusku

Případ by podle listu, který obvinění považuje za nesmyslná, měl vyvolat pobouření všech svobodných lidí na světě.

"Evanův případ je krutou urážkou svobodného tisku a měl by vyvolat pobouření všech svobodných lidí a vlád na celém světě," uvedl WSJ v prohlášení zveřejněném na twitteru.

Ruská tajná služba FSB Američana zadržela ve čtvrtek v Jekatěrinburgu na Urale. Vzápětí byl převezen do Moskvy, kde na něj soud uvalil vazbu do 29. května. Podle FSB novinář shromažďoval pro americkou stranu informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku, které představovaly státní tajemství. Kvůli údajné špionáži mu tak nyní hrozí až 20 let odnětí svobody, uvedly ruské agentury.

WSJ v týdnu vyjádřil přesvědčení, že si ruský prezident Vladimir Putin bere rukojmí, které chce vyměňovat za Rusy, kteří spáchali zločiny v USA. To podle listu Washington nesmí dopustit a musí na to začít reagovat důsledně.

Washington zadržení Gershkoviche odsoudil a vyzval Američany, kteří v Rusku pobývají, aby okamžitě odjeli.