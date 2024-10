Za válku na Ukrajině si podle Trumpa může sám Zelenskyj

Trumpova kritika Zelenského není novinkou. Během své předvolební kampaně opakovaně poukazoval na to, že Zelenskyj, kterého nazval „nejlepším obchodníkem na světě“, od začátku války v roce 2022 získal miliardy dolarů ve formě vojenské pomoci od Spojených států.

Podle Trumpa by ukrajinský prezident měl více usilovat o dosažení mírového řešení s Moskvou, přičemž naznačil, že Ukrajina bude muset obětovat část svého území ve prospěch Ruska, aby válku ukončila. Tento názor Kyjev jednoznačně odmítá jako nepřijatelný.

Trumpovy výroky ohledně Zelenského však ve čtvrtek získaly nový rozměr, když přímo naznačil, že ukrajinský prezident má podíl na tom, že válka vůbec začala. „To neznamená, že mu nechci pomoci, protože mám soucit s těmi lidmi. Nikdy však neměl dopustit, aby ta válka začala,“ prohlásil Trump během podcastu PBD.

Trumpova slova vyvolala spekulace, že jeho případné vítězství v listopadových prezidentských volbách by přineslo radikální změnu v přístupu Spojených států k Ukrajině a konfliktu s Ruskem.

Trump, který je známý svým nekonvenčním přístupem k zahraniční politice, tvrdí, že by byl schopen ukončit válku na Ukrajině ještě před svým nástupem do úřadu, pokud by byl znovu zvolen. Doposud však neupřesnil, jak by toho chtěl dosáhnout.

Tato vyjádření přicházejí v době, kdy Spojené státy hrají klíčovou roli v poskytování vojenské a finanční pomoci Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi. Zelenskyj se během svého zářijového setkání s Trumpem v New Yorku snažil představit svůj „vítězný plán“ na ukončení války, což oba lídři popsali jako přátelskou schůzku. Přesto Trumpovy opakované výroky o možnosti mírového řešení zahrnujícího ústupky Ukrajiny vůči Rusku vyvolávají obavy u Zelenského vlády, která takový scénář odmítá.

Pokud by Trump zvítězil ve volbách, mohlo by to znamenat oslabení americké podpory pro Ukrajinu. Během své předchozí prezidentské kampaně opakovaně kritizoval americké angažmá v zahraničních konfliktech a zdůrazňoval potřebu soustředit se na domácí problémy. Jeho nynější kritika Zelenského může naznačovat, že by v případě svého návratu do Bílého domu tlačil na rychlé dosažení dohody s Ruskem, a to i za cenu územních ústupků Ukrajiny.

Trumpova rétorika odráží stále silnější hlas v republikánské straně, která je skeptická vůči pokračující finanční a vojenské pomoci Ukrajině. Tato skupina republikánů tvrdí, že by Spojené státy měly klást větší důraz na diplomatická řešení a minimalizovat svou angažovanost v zahraničních konfliktech. Tento postoj však stojí v ostrém kontrastu s postoji současné administrativy prezidenta Joea Bidena, která opakovaně zdůrazňuje, že USA budou Ukrajinu podporovat „tak dlouho, jak bude třeba“.

Trumpovo obvinění Zelenského, že přispěl k zahájení války s Ruskem, vyvolává nejen otázky ohledně budoucí americké politiky vůči Ukrajině, ale také obavy z možného oslabení transatlantické podpory pro Kyjev v jeho boji proti ruské agresi.

Přestože Trump tvrdí, že má soucit s ukrajinským lidem, jeho opakovaná kritika Zelenského a jeho náznaky o územních ústupcích jako součásti mírové dohody mohou signalizovat zásadní změnu americké politiky, pokud by se vrátil do Bílého domu. Jak by taková změna ovlivnila průběh války a mezinárodní vztahy, je zatím nejasné.