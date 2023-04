Zacharovova zase fantazíruje: Zbytky Ukrajiny pohltí Varšava

Představitelka kremelské propagandy Marija Zacharovova pustila do světa další útočný vzkaz. "Polsko mluví s Ukrajinou, dokud to je ještě potřeba, jako protiruský nástroj. Až bude hranice smazána, zbytky Ukrajiny pohltí Varšava," informoval polský server Gazeta.pl. Propagandistka se odvolávala na zákaz dovozu ukrajinského zemědělského zboží do Polska.