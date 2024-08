Zasáhneme vás tak, že jste to ještě neviděli, varuje Izrael Írán a Hizballáh

"Pokud nám někdo způsobí škody nevídaným způsobem, bude pravděpodobně zasažen nevídaným způsobem," řekl Galant. Uvedl také, že Izrael bojuje za svou existenci v nepřátelském prostředí.

Izrael se připravuje na možný útok po zabití dvou významných nepřátel – velitele Hizballáhu Fuáda Šukra v Bejrútu a politického vůdce palestinského hnutí Hamás Ismáila Haníje v Teheránu. Hizballáh a Írán slíbily pomstu. Izrael nekomentoval ani nepotvrdil svou roli v zabití Haníje.

Galant dále řekl: "Doufám, že si to rozmyslí a nepřivedou nás do situace, kdy budeme nuceni způsobit značné škody a zvýšit pravděpodobnost války na dalších frontách. Nechceme to, ale musíme být připraveni."

Už několik dní se očekává, že Hizballáh zahájí rozsáhlou palbu na Izrael, možná v koordinaci s útokem Íránu, píše DPA.

Reportér serveru Axios v neděli uvedl, že podle dvou zdrojů izraelské zpravodajské služby věří, že Írán plánuje přímý útok na Izrael v nejbližších dnech.