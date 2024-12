Zelenskyj přiznal, že ukrajinské síly nejsou schopny vytlačit ruské jednotky

V rozhovoru pro francouzský deník Le Parisien uvedl, že jedinou cestou, jak přimět Rusko ke stažení, je diplomatický tlak mezinárodního společenství, přičemž zdůraznil, že Kyjev nikdy neuzná ruskou vládu nad okupovanými územími.

Zelenskyj prohlásil, že ukrajinská ústava zakazuje vzdát se území, ale realita je taková, že tyto oblasti jsou nyní pod kontrolou Ruska. Dodal, že Ukrajina nemá dostatek sil, aby tato území osvobodila, a proto se musí spoléhat na mezinárodní diplomacii, která by přiměla ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu.

Podobná slova pronesl Zelenskyj již dříve v rozhovoru pro Sky News, kde naznačil možnost příměří. Podmínkou by však bylo, aby NATO zahrnulo neokupované části Ukrajiny pod svou ochranu. Tím by se otevřela cesta k dalším diplomatickým jednáním o navrácení zbývajících území, přičemž Kyjev by mohl pokračovat v diplomatických snahách o obnovu mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny.

Zelenskyj také uvedl, že nabídka členství v NATO musí zohledňovat mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny. Připustil však, že okupované východní části země by mohly dočasně zůstat mimo tento rámec, než se najde trvalé řešení.

Tato vyjádření naznačují, že Ukrajina čelí značným vojenským i diplomatickým výzvám při snaze získat zpět ztracená území, a zdůrazňují nutnost podpory ze strany mezinárodního společenství.