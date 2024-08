Zelenskyj promluvil: Ukrajinský vpád do Ruska musí vytvořit „nárazníkovou zónu“ u Kurska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nedělním večerním projevu poprvé jednoznačně objasnil cíl operace, kterou ukrajinské síly zahájily 6. srpna.

Prezident Zelenskyj uvedl, že klíčovým úkolem ukrajinských sil je výrazně oslabit ruskou invazní kapacitu. „To zahrnuje především vytvoření nárazníkové zóny na území agresora, což je hlavním cílem naší operace v Kurské oblasti,“ vysvětlil Zelenskyj, jak citoval deník Ukrajinska pravda.

Dosud tvrdil, že operace je zaměřena na ochranu pohraničních vesnic v Sumské oblasti, které čelí neustálému ruskému ostřelování.

Ukrajinské síly pokračují v postupu v Kursku, kde zahájily nečekanou vojenskou operaci před téměř dvěma týdny. Tento krok nejenže posiluje ukrajinskou morálku po dlouhých měsících těžkých bojů, ale také komplikuje ruské snahy o posílení vlastního území. Zároveň Ukrajina čelí tlaku na východě, kde ruské síly postupují k důležitému vojenskému uzlu. Ukrajinský prezidentský poradce uvedl, že jedním z cílů této operace je přimět Rusko k „spravedlivému“ vyjednávání. Píše CNN.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedělním projevu poprvé objasnil strategické cíle aktuální vojenské operace. Podle něj je hlavním úkolem zničit co největší část ruského válečného potenciálu a provádět rozsáhlé protiofenzivní akce. Mezi klíčové cíle patří také „vytvoření nárazníkové zóny na území agresora“. Zelenskyj zdůraznil, že jakákoli akce, která způsobuje ztráty ruské armádě, státu, vojensko-průmyslovému komplexu a ekonomice, přispívá k omezení rozsahu války a přiblížení ke spravedlivému konci agrese.

Zelenskyj večer také poukázal na aktuální situaci ukrajinských jednotek na východě země, kde musí denně odrážet desítky ruských útoků u Pomrovska a Torecku. Apeloval také na spojence, aby urychlili dodávky potřebných zbraní a munice. „Obracím se zejména na Spojené státy, Británii a Francii," řekl Zelenskyj.

Podle agentury Unian se nyní odehrávají jedny z nejtěžších bojů u Pokrovska, kde ruské jednotky postupují. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková vyzvala obyvatele v blízkosti frontové linie k evakuaci.

Ukrajinské síly v ruské Kurské oblasti zničily druhý důležitý most. Velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk na Telegramu sdílel video dokumentující úder na most, jehož přesné umístění nezveřejnil. Ruský kanál Mash uvedl, že most byl přes řeku Sejm u obce Zvannoye, a přidali, že v regionu zůstává pouze jeden použitelný most. Pokud se tyto informace potvrdí, zásobování ruských jednotek bude značně ztíženo.

Od února 2022 Ukrajina obsadila 1150 kilometrů čtverečních ruského území a 82 pohraničních vesnic včetně města Sudha, přes které proudí ruský zemní plyn do Evropské unie.