Zelenskyj prozradil, jaké úkoly čekají nového ministra. Chce změnu v prioritách

"Potřebujeme více důvěry. Důvěru v rozhodnutí, která jsou přijímána, důvěru v probíhající zakázky, důvěru v plánování a obstarávání zásob a důvěru v komunikaci mezi jednotkami a částmi ukrajinského obranného systému," uvedl Zelenskyj, když představoval Umerova na akci v Kyjevě .

Dodal, že prioritou ukrajinské armády by měli být vojáci. Kromě toho by chtěl, aby nový ministr zjednodušil byrokratické úkony. "Pokud jsou potřebné změny v obranných silách pro prospěch a sílu vojáků, tak takové změny musí být okamžité. Vztahuje se to na všechno, od byrokratických úkonů, které vojákům ubírají čas a energii, po zaopatření našich vojáků," řekl ukrajinský prezident .

Podle Zelenského je potřeba pro ukrajinskou armádu pořídit vše, co jí pomůže chránit životy vojáků. "K ukrajinským vojákům musíme zaujmout nový postoj: lidé nejsou nahraditelný," prohlásil.

Jmenování Umerova do funkce ministra obrany ve středu odsouhlasil ukrajinský parlament. Zelenskyj ho nominoval po odstoupení dosavadního ministra Olexije Reznikova s ​​tím, že resort potřebuje „nové přístupy“ a jiné formy interakce s armádou a společností jako celkem.

Umerov ve středu po jmenování do funkce přislíbil, že udělá vše pro vítězství Ukrajiny a získá spát "každý centimetr" ukrajinského území. Jmenování jednačtyřicetiletého Umerova ministrem obrany předcházela série korupčních skandálů spojených s resortem obrany.