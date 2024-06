Zelenskyj ukázal Rusku cestu k jednacímu stolu. Stačí jeden rozkaz vojákům

"Rusko nechce mír, to je fakt," prohlásil Zelenskyj. "Jednat s námi může už zítra, pokud se stáhne z našeho legálního území," zdůraznil lídr napadené země, který rovněž zmínil, že nynější úroveň západní pomoci nestačí na to, aby Ukrajina válku vyhrála.

Ukrajinský prezident dále uvedl, že účastníci summitu se dohodli na pokračování práce v rámci skupin, které budou rozvíjet konkrétní myšlenky či návrhy. Až budou připravené tzv. akční plány pro mír, otevře se cesta ke druhému summitu.

"Věříme, že dosažení míru vyžaduje zapojení a dialog mezi všemi stranami," stojí v závěrečném komuniké summitu, které podpořila velká většina účastníků. Několik důležitých rozvojových zemí se k němu však nepřihlásilo, upozornil web DW. Dokument nepodepsali například zástupci Indie, Saúdské Arábie či Spojených arabských emirátů.

V závěrečném textu se píše, že základem "komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině" má být Charta OSN a respektování územní celistvosti a suverenity napadené země. Delegace konkrétně potvrdily všeobecný závazek k respektování územní celistvosti všech států. Deklarace obsahuje také výzvu k výměně všech válečných zajatců a návratu deportovaných ukrajinských dětí do Ruska.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba už před zveřejněním prohlášení řekl přítomným novinářům, že text pokládá za vyvážený. "Všechny naše zásadní pozice, na kterých Ukrajina trvala, byly zohledněny," konstatoval podle agentury Reuters.

Kuleba naznačil, že Rusko by mohlo být zapojeno do příštího summitu, avšak zároveň odmítl požadavek ruského prezidenta Vladimira Putina, který je ochoten jednat o míru jen za předpokladu, že se Kyjev vzdá čtyř okupovaných oblastí a upustí od snahy vstoupit do NATO. "Chápeme, že přijde čas, kdy bude třeba jednat s Ruskem. Ale naše pozice je celkem jasná: Nedovolíme Rusku, aby mluvilo jazykem ultimát, jako to dělá teď," dodal ministr.