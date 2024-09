Zemřel druhý z rodu Jacksonů. Příčina smrti Tita Jacksona se prověřuje

Tito Jackson ve slavné skupině vystupoval s bratry Jackiem, Jermainem, Marlonem a Michaelem, který zemřel před patnácti lety. Podle dostupných informací byl v německém Mnichově, kde se připravoval na vystoupení. Dlouholetý rodinný přítel Steve Manning uvedl, že Jackson zemřel v pondělí.

Smutnou zprávu na instagramu potvrdili tři synové zesnulého. "Jsme šokováni, smutní a zlomení. Náš otec byl neuvěřitelný muž, kterému záleželo na všech. Bude nám ohromně chybět. Prosím nezapomeňte na to, co náš otec vždycky kázal, tedy 'miluj bližního svého'. Milujeme tě," vzkázali Taj, Taryll a TJ.

Jackson 5 vznikli v roce 1964, přičemž Tito hrál na kytaru a zpíval doprovodné vokály. K hitům skupiny patří skladby ABC, The Love You Save a I Want You Back. Celosvětově se prodalo více než 150 milionů nahrávek. Sourozenci Jacksonovi byli společně uvedeni do rock'n'rollové síně slávy.

Tito byl třetím nejstarším z devíti sourozenců, mezi nimiž nechybí ani celosvětově uznávané zpěvačky Janet a La Toya. Po Michaelovi je druhým ze sourozenců, který zemřel.