Ztratí Ukrajina pomoc Nizozemska? Zelenskyj jednal o budoucnosti napadené země

Do Kyjeva v sobotu dorazila česká parlamentní delegace v čele s předsedy obou komor Milošem Vystrčilem (ODS) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Politici museli po příjezdu do hlavního města Ukrajiny do krytu, protože metropole čelila dronovému útoku. V rámci oficiálního programu se posléze setkali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.