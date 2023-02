Ford navyšuje výrobní kapacitu baterií a rozšiřuje nabídku baterií pro Mustang Mach-E o typ LFP

Současně Ford investuje 3,5 miliardy dolarů (v přepočtu přibližně 78 mld. Kč) do výstavby továrny na baterie LFP v americkém Michiganu. Závod s názvem BlueOval Battery Park Michigan bude otevřen v roce 2026.

Diverzifikace a lokalizace dodavatelského řetězce baterií přímo v regionech, kde Ford elektromobily vyrábí, zlepší dostupnost těchto vozů pro zákazníky a zároveň posílí spotřebitelskou poptávku. V rámci svého plánu Ford+ chce značka v letošním roce dodat zákazníkům 600 000 elektromobilů a do konce roku 2026 navýšit objem dodávek až na dva miliony elektromobilů ročně.

Zavedení baterií LFP umožní Fordu vyrábět více elektromobilů a nabízet zákazníkům širší výběr. Současně tento krok přispívá k cíli divize Model e dosáhnout do roku 2026 8% EBIT marže.

„Jsme odhodláni stát v čele elektromobilní revoluce, a to znamená investovat do technologií a pracovních míst, které nás udrží v čele této globální transformace našeho odvětví,“ řekl předseda představenstva Bill Ford.

Výhody baterií typu LFP

Rozšíření nabídky baterií o typ LFP (vedle NCM, nikl-kobalt-manganové) umožní zákazníkům Fordu vybrat si elektromobil s takovými vlastnostmi baterie, které nejvíce odpovídají jejich potřebám.

Baterie LFP jsou velmi odolné a lépe snášejí častější rychlonabíjení. Další předností je, že nevyžadují tolik drahých a vzácných materiálů, po kterých je již dnes silná poptávka. Výroba levnějších baterií ve velkém měřítku pomůže Fordu udržet nebo ještě více snížit ceny elektromobilů pro zákazníky. Baterie LFP budou pohánět celou řadu cenově dostupných osobních i užitkových elektromobilů Ford nové generace, které jsou ve vývoji.

„Modelová řada elektromobilů Ford vzbudila obrovskou poptávku. Plníme své závazky, protože díky rozšiřování výroby LFP i NCM baterií začnou tisíce, a brzy pak miliony zákazníků využívat výhod elektromobilů Ford se špičkovou a odolnou konstrukcí baterie, které budou postupem času stále dostupnější,“ řekl Jim Farley, prezident a generální ředitel Fordu.

Ještě před otevřením nové továrny na baterie v michiganském Marshallu uvede Ford letos na klíčových světových trzích baterie LFP pro Mustang Mach-E a v roce 2024 pro F-150 Lightning, což přispěje ke zkrácení dodacích lhůt.

Technologie LFP pomáhá snížit závislost na kritických nerostných surovinách jako nikl a kobalt. Proto perfektně zapadá do úsilí Fordu vybudovat pro své elektromobily takový dodavatelský řetězec, který bude dodržovat stejné standardy udržitelnosti a lidských práv jako samotná automobilka.

Ford se zavázal investovat do roku 2026 celosvětově do elektromobilů více než 50 miliard dolarů (v přepočtu přibližně 1,1 bilionu Kč) a dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality ve všech svých vozidlech, provozech i dodavatelském řetězci. Společnost si také klade za cíl dosáhnout do roku 2035 nulových emisí u všech vozidel prodávaných v Evropě a současně uhlíkové neutrality napříč svými evropskými zařízeními, logistikou i dodavateli.