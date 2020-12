Škoda sloučila všechny řidičské aplikace do MyŠkoda

Aplikace tak nově propojuje technická data a funkce spojené s provozem a řízením vozu s čistě uživatelskými funkcemi, které slouží ke zvýšení komfortu před jízdou, v době jízdy i po zaparkování vozu. Nová aplikace je dostupné v obchodech Google Play a App Store. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

#SKODA AUTO has merged its mobile services into a single app: the new MyŠKODA App. This allows users to access all ŠKODA Connect mobile online services & provides them with information about their vehicle & the network of ŠKODA service partners. ➡️ https://t.co/pjZW5HMI5k pic.twitter.com/owJKwkV0n4