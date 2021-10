V Česku do roku 2025 vznikne 3000 dobíjecích míst pro elektromobily

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku by do roku 2025 mohlo vzniknout 3000 dobíjecích míst pro elektromobily. Vyplývá to z Memoranda o spolupráci v rozvoji elektromobility v ČR, které dnes podepsali zástupci ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu, správců infrastruktury, společnosti ČEZ a společnosti Škoda Auto. ČTK to řekla mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.