185 miliard za Avast? Je to málo, stěžuje si přední akcionář

Schroders je největším nezávislým akcionářem Avastu s podílem 6,3 procenta. Kritika vlivné firmy působící v londýnském finančním centru City přináší riziko možné vzpoury proti dohodě, přestože představenstvo Avastu investorům doporučilo podmínky dohody přijmout.

Vedoucí oddělení pro britská aktiva firmy Schroders Sue Noffkeová listu řekla, že podmínky prodeje firmu Avast, s jejímiž akciemi se obchoduje na londýnské akciové burze, "značně podhodnocují". Plánované převzetí podle ní představuje riziko, že firma bude "prodána příliš levně".

Větší podíl v Avastu než Schroders mají pouze dva zakladatelé Avastu, kteří sedí i v představenstvu, ale jsou pouze nevýkonnými členy.

Převzetí Avastu společností NortonLifeLock bylo oznámené minulý týden. Po dokončení dohody budou akcie Avastu stažené z londýnské akciové burzy. V posledních letech přitom patřily na britské burze mezi nejúspěšnější. Avast je předním poskytovatelem bezpečnostního softwaru a má více než 435 milionů uživatelů. Velký počet příznivců získal díky svému modelu, v rámci kterého poskytuje základní ochranu zdarma a za pokročilejší zabezpečení si účtuje poplatky.

Avast vstoupil na londýnskou burzu v roce 2018 za cenu 2,5 libry. Akcie však od té doby posílily díky rostoucí poptávce po kybernetické bezpečnosti.

NortonLifeLock plánuje za převzetí zaplatit v hotovosti a akciích a nabídl investorům dvě možnosti. Podle první obdrží akcionáři 90 procent platby v hotovosti, což na základě ceny akcií firmy NortonLifeLock z 13. července, tedy den předtím, než se dostaly na veřejnost informace, že firmy jednají o spojení, to ohodnocuje jednu akcii Avastu na 6,084 libry, celou transakci pak na 6,2 miliardy liber. To představovalo zisk 20,7 procenta ve srovnání s cenou akcií Avastu. Druhá možnost pak je taková, že investoři obdrží 69 procent ceny v akciích, což však ohodnocuje jednu akcii Avastu na 5,551 libry.

Zakladatelé Avastu již slíbili, že využijí druhou možnost, tedy vyšší platbu v akciích. Většina britských investorů bude ale pravděpodobně nucena přijmout nabídku s převážně hotovostní platbou a budou muset prodat malý podíl akcií NortonLifeLock obchodovaných na burze v USA, které získají. Je to proto, že správci fondů obvykle čelí omezením u vlastnictví zahraničních akcií. Podle Noffkeové to znamená, že mnoho menšinových akcionářů Avastu nebude moci vlastnit akcie sloučené společnosti a podílet se na budoucích výhodách, což je problém, který nebyl v rámci podmínek transakce náležitě řešen.

"Stručně řečeno, toto je příklad kvalitní společnosti z britské burzy, která by mohla být prodána příliš levně. Jsme otevřeni nabídce od NortonLifeLock nebo dalších zájemců, která by lépe odrážela základní hodnoty Avastu, ale také strategické a finanční výhody, které by nabyvatel mohl získat," řekla Noffkeová.

Aby se transakce uskutečnila, potřebuje Avast souhlas 75 procent akcionářů. Zakladatelé společnosti, kteří budou hlasovat pro prodej, vlastní 35 procent akcií. Ostatní investory by tak čekal těžký boj, pokud by se rozhodli transakci zablokovat, upozornil list.