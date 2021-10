Televize reagují na inflaci. Zdraží reklamu o pět až 16 procent

Media Club, který zastupuje kanály skupiny Prima, Óčka nebo Barrandova, plánuje růst cen o 11 až 16 procent. Nova chystá celkové zdražení o 12 procent a Atmedia, která zastupuje 28 tematických stanic, zvýší ceny o pět až deset procent.

"Tento rok byl specifický, pandemie způsobená onemocněním covid-19 se promítla do rozdílného chování klientů i spotřebitelů. Zájem o TV reklamu byl nesouměrně rozložen do jednotlivých měsíců a v některých byla poptávka extrémně vysoká. Zároveň rostou náklady kvůli celkové inflaci, jsme tedy nuceni přistoupit k citelnějšímu zdražení," řekla ČTK mluvčí Novy Barbora Dlabáčková.

Media Club v nadcházejícím roce nabídne vyšší provázanost mediatypů a zefektivnění plánování televizních kampaní s ohledem na cílovou skupinu. Strategickou cílovou skupinou Media Clubu jsou lidé ve věku 15 až 69 let. "U nás tak nezapomínáme ani na cílovou skupinu lidí ve věku 55 až 69 let, tato cílová skupiny disponuje zhruba čtvrtinou celkových disponibilních příjmů v ČR. Je to skupina lidí, která má již dospělé a osamostatněné děti a nyní si si v klidu dopřává. Bylo by chybou je opomenout v reklamním rozpočtu," uvedl komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek.

Atmedia vedle standardních obchodních balíčků atmax, atadults, atchoice a atkids nabídne klientům sponzoring Formule 1 či Zimních olympijských her v Pekingu. "Podobně jako v několika posledních letech neplánujeme zvyšovat ceníkové ceny, reálné ceny se ovšem zvýší až o jednu desetinu. Podobně jako jiní hráči na televizním trhu musíme reagovat na vysokou poptávku po reklamním prostoru na našich televizních stanicích, který je vyprodán téměř po celý rok," uvedla generální ředitelka Michaela Vasilová.

Investice do televizní reklamy loni podle údajů Nielsen Admosphere vzrostly o osm procent na 62,2 miliardy korun v ceníkových cenách. Ostatní mediatypy kromě internetu zaznamenaly kvůli koronaviru výrazný pokles. Letos se očekává růst příjmů z TV reklamy.